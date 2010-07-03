Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину

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Россия предложила временно продлить существующий контракт на транзит газа через Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра энергетики РФ Александра Новака.

По словам главы Минэнерго, предложение связано с отсутствием гарантий того, что Киев имплементирует европейское законодательство.

19 сентября в Брюсселе состоялись переговоры России, Еврокомиссии и Украины на тему продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС. До этого исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев потребует от Москвы компенсацию в случае отстаивания "Газпромом" позиции о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal. Теперь газовая компания должна сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты.

В 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал "Газпромом" выплатить 4,7 миллиарда долларов за недоставку газа на транзит. При этом, согласно решению суда, "Нафтогаз" должен возместить РФ более двух миллиардов долларов за поставленное топливо.