Компании Японии вскоре подпишут новые контракты на покупку СПГ с "Сахалина – 2" – СМИ

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Японские газовые и энергетические компании планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с "Сахалина – 2" в ближайшее время. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Asahi Shimbun.

"Приближается крайний срок нашего ответа, и мы сообщим им (России. – Прим. ред.) о нашем намерении заключить контракт в ближайшее время", – приводит издание слова одного из собеседников.

Другой источник рассказал, что в некоторых японских компаниях нарастает обеспокоенность по поводу того, что после перевода проекта под управление нового оператора, условия контрактов на покупку СПГ могут измениться и стать менее выгодными для японской стороны, однако пока положения договора прежние.

"Если многие компании последуют примеру (компаний, которые собираются подписать новые контракты. – Прим. ред.), у нас будет определенная перспектива закупать СПГ на зиму, когда есть проблемы с электричеством и газом", – говорится в публикации.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что, по его мнению, компании Mitsubishi и Mitsui должны остаться в проекте "Сахалин – 2" при новом операторе. По его словам, он провел встречу с главой Mitsui и попросил его положительно рассмотреть возможность продолжения участия в проекте. Аналогичную просьбу он адресовал и руководству Mitsubishi.

Указ, согласно которому оператор нефтегазового проекта Sakhalin Energy должен быть сменен на новое юрлицо, был подписан Владимиром Путиным 30 июня. 2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО "Сахалинская энергия" в качестве нового оператора проекта "Сахалин – 2" с регистрацией в Южно-Сахалинске.