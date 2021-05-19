В ГД внесли поправки о бесплатном подключении населения к газу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поправки о бесплатном подключении населения к газу внесли в нижнюю палату парламента. Их примут до конца весенней сессии, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей", – приводит РИА Новости слова депутата.

Авторами инициативы, кроме Завального, стали Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции "ЕР" Сергей Неверов, а также сенатор Андрей Кутепов.

"Комитет начинает работу с поправками. В самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате, и до конца весенней сессии он будет принят", – отметил Завальный.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что провести ускоренную догазификацию в России, то есть довести газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах, планируется до 2023 года.

