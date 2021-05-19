В Минпромторге опровергли доминирование крупных товарных сетей в РФ

Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что говорить о доминировании крупных продуктовых торговых сетей и диктате цен на российском рынке нельзя. Об этом сообщает ТАСС.
"Уровень консолидации российского продуктового сетевого ретейла (то есть совокупная доля нескольких крупнейших торговых сетей в общем обороте розничной торговли, приходящейся на торговые сети) у нас существенно отстает от показателей других развитых стран", – пояснил Мантуров.
Он подчеркнул, что на данный момент на топ-10 продуктового ретейла в России приходится лишь четверть продрынка. В качестве примера глава ведомства привел Германию, где такой показатель составляет 71%, и ряд других стран с более высоким показателем.
"Именно поэтому говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен сегодня не приходится", – заключил он.
Ранее стало известно, что "Лента" заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 миллионов евро. Сделка значительно ускорит экспансию "Ленты" в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж.
Billa прекратит существование после интеграции в "Ленту" 161 магазина. Ретейлер интегрирует в сеть "Ленты" супермаркеты, логистическую инфраструктуру, а также работников Billa.
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