"Лента" заявила о покупке торговой сети Billa

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"Лента" приобретет торговую сеть Billa за 215 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора гипермаркета Владимира Сорокина.
"Лента" заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 миллионов евро денежными средствами. Сделка значительно ускорит экспансию "Ленты" в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж", – говорится в сообщении.
Уточняется, что Billa прекратит существование после интеграции в "Ленту" 161 магазина. По словам Сорокина, ретейлер интегрирует в сеть "Ленты" супермаркеты, логистическую инфраструктуру, а также работников Billa.
"Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование", – уточнил Сорокин.
Отмечается, что сделку закроют летом этого года при условии получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
Ранее сообщалось, что ретейлер "Магнит" договорился о приобретении розничной сети "Дикси". предварительная дата закрытия сделки – 31 августа 2021 года.
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