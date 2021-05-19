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Экономика

09:33

"Лента" заявила о покупке торговой сети Billa

экономика

Фото: depositphotos/ginasanders

"Лента" приобретет торговую сеть Billa за 215 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора гипермаркета Владимира Сорокина.

"Лента" заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 миллионов евро денежными средствами. Сделка значительно ускорит экспансию "Ленты" в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Billa прекратит существование после интеграции в "Ленту" 161 магазина. По словам Сорокина, ретейлер интегрирует в сеть "Ленты" супермаркеты, логистическую инфраструктуру, а также работников Billa.

"Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование", – уточнил Сорокин.

Отмечается, что сделку закроют летом этого года при условии получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Ранее сообщалось, что ретейлер "Магнит" договорился о приобретении розничной сети "Дикси". предварительная дата закрытия сделки – 31 августа 2021 года.

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