Еврокомиссия готова запретить поставки украинского зерна – СМИ

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Евросоюз может полностью отказаться от импорта украинской сельхозпродукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию польской радиостанции Polskie Radio 24.

Как утверждает источник радиостанции в Брюсселе, Еврокомиссия готова ввести централизованный запрет на ввоз в ЕС пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Этот вопрос вице-президент ЕК Валдис Домбровскис может обсудить в среду, 19 апреля, на встрече с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины.

На днях Польша ввела временный запрет на импорт продовольствия с территории Украины до 30 июня 2023 года. Этому предшествовали протесты фермеров, которые были недовольны падением цен на местную продукцию в связи с отсутствием пошлин на продукцию украинскую.

Позже аналогичные решения приняли Венгрия и Словакия. 19 апреля о планах запретить импорт продовольствия с Украины объявила Болгария. Власти страны объяснили, что по-прежнему солидарны с Киевом, однако опасаются банкротства местных сельхозпроизводителей.

