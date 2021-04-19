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Экономика

07:21

Рубль снизился к доллару и евро

экономика финансы

Фото: depositphotos/blinow61

Курс рубля в начале утренних торгов понедельника снизился к доллару и евро. Об этом говорится на сайте Московской биржи.

Американская валюта расчетами завтра на 7:05 поднялась на 18 копеек, составив 76 рублей, европейская подорожала на 10 копеек, до 90,95 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent опускается при этом на 0,45% – до 66,47 доллара за баррель.

Ранее основатель инвестиционного клуба Frendex Group Руслан Пичугин рассказал, каким будет курс валют в начале мая, а также назвал главные факторы, которые давят на рубль. По словам эксперта, потенциал ослабления рубля нарастал, а триггером стало обострение ситуации на юго-востоке Украины.

Курс рубля начал падать после новостей о санкциях США

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