Силуанов спрогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

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Министр финансов РФ Антон Силуанов спрогнозировал уменьшение объема Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу года до семи триллионов рублей. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"С учетом всех трат текущего года на конец года мы ожидаем около семи триллионов рублей в Фонде национального благосостояния. Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен", – сказал Силуанов.

Министр финансов отметил, что в 2020-м году власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей. Он пояснил, что в первую очередь это будут средства государственного резервного фонда.

10 апреля Минфин России купил 50% акций Сбербанка у ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сумма сделки составила 2,139 триллиона рублей. Цена одной акции составила 189,44 рубля.

В распоряжении ЦБ пока остается одна акция банка. Ее сохранением за регулятором объяснили необходимостью акционерного соглашения между правительством и банком. После подписания всех документов она будет передана кабмину, но не позднее 6 мая

Ранее Силуанов заявил, что этап новой экономической реальности наступает в России и власти полностью готовы к нему. По словам Силуанова, в стране накоплен достаточный запас золотовалютных резервов Центрального Банка. Кроме того, существуют резервы правительства, которых хватит для всех изменений, происходящих в экономике и бюджете.

При этом министр сообщил, что доходная база бюджета будет постепенно сокращаться. Этот вариант развития событий правительство также предусмотрело.

