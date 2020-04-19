Силуанов спрогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

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Министр финансов РФ Антон Силуанов спрогнозировал уменьшение объема Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу года до семи триллионов рублей. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"С учетом всех трат текущего года на конец года мы ожидаем около семи триллионов рублей в Фонде национального благосостояния. Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен", – сказал Силуанов.
Министр финансов отметил, что в 2020-м году власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей. Он пояснил, что в первую очередь это будут средства государственного резервного фонда.
10 апреля Минфин России купил 50% акций Сбербанка у ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сумма сделки составила 2,139 триллиона рублей. Цена одной акции составила 189,44 рубля.
В распоряжении ЦБ пока остается одна акция банка. Ее сохранением за регулятором объяснили необходимостью акционерного соглашения между правительством и банком. После подписания всех документов она будет передана кабмину, но не позднее 6 мая
Ранее Силуанов заявил, что этап новой экономической реальности наступает в России и власти полностью готовы к нему. По словам Силуанова, в стране накоплен достаточный запас золотовалютных резервов Центрального Банка. Кроме того, существуют резервы правительства, которых хватит для всех изменений, происходящих в экономике и бюджете.
При этом министр сообщил, что доходная база бюджета будет постепенно сокращаться. Этот вариант развития событий правительство также предусмотрело.
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