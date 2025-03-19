Турецкая лира обновила исторический минимум

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Курс доллара к турецкой валюте составил выше 40 лир, обновив исторический минимум. Это следует из данных торгов.

Согласно данным, стоимость американской валюты по отношению к турецкой увеличилась на 11%. За единицу доллара дают от 40,8 до 41,2 лиры.

При этом по состоянию на 10:06 по московскому времени американская валюта к лире росла на 0,56%, до 36,8864 лиры. Минутами ранее стоимость доллара показала скачок до уровня в 37,1086 лиры.

18 марта курс американской валюты снизился на 1,35 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и составил 80,74 рубля.

Между тем аналитик Дмитрий Александров заявил, что доллар может подешеветь до 75 рублей только в случае некоего серьезного позитива, например снижения геоэкономической напряженности. Он отметил, что курс отечественной валюты достиг своего пика укрепления и более глубокое движение вниз, к 75–80 рублям, в настоящий момент не ожидается.

