ЦБ может рассмотреть вопрос об ужесточении регулирования ипотеки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России в случае дальнейшего роста цен на недвижимость может рассмотреть вопрос об ужесточении регулирования выдачи ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

"В 2020 году цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 12%. Если рост цен на недвижимость продолжит ускоряться, это может усилить амплитуду кредитного цикла, привести к повышенному спросу на ипотечные кредиты и последующему более глубокому кредитному сжатию", – говорится в сообщении ЦБ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что программа льготной ипотеки под 6,5% может быть продлена максимум до конца текущего года и лишь в регионах с низким вводом жилья. По ее словам, темпы роста цен на жилье в регионах являются одним из критериев для отбора. Также выбор может быть сделан по наличию запаса предложения жилья.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сроки и параметры продления программы льготной ипотеки на данный момент не определены. По его словам, решение будет приниматься ближе к июлю текущего года.

