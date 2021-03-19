Официальный курс евро вырос до 88,43 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официальные курсы валют, установленные Центробанком на выходные и понедельник, выросли по отношению к рублю, сообщается на сайте регулятора.

Евро подорожал на 31,57 копейки, составив 88,433 рубля, доллар – на 48,08 копейки, до 74,139 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 20, 21 и 22 марта, выросла на 40,65 копейки, составив 80,5713 рубля.

1 марта финансовые аналитики оценили возможное падение рубля в течение месяца. Специалисты отмечают вероятность положительной динамики, но выделяют некоторые факторы риска.

Из-за угрозы санкций и спроса на нефть валютный курс будет колебаться в диапазоне 72–75 рублей за доллар и 88,5–91,5 рубля за евро, считают эксперты.

