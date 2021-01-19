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Экономика

19 января, 21:56

Рубль вырос к доллару и евро

экономика финансы

Фото: depositphotos/Mukhina1

Рубль вечером во вторник повышается к доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, передает РИА Новости.

По информации торговой площадки, одновременно такая же тенденция отмечается по отношению к европейской валюте.

Согласно Мосбирже, курс доллара расчетами "завтра" вечером 19 января снижался на 30 копеек, до 73,69 рубля. Что касается евро, то понижение достигало 10 копеек, до 89,32 рубля.

Эксперты отмечают, что ослабление американской валюты может быть связано с информацией о сохранении мягкой монетарной политики в США. Это, в свою очередь, поддерживает курс рубля.

По мнению преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука курс доллара в ближайшие месяцы будет составлять 71–72 рубля. Специалист отметил, что для этого необходимы благоприятные условия.

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