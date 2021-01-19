Московские промышленники примут участие в шести международных выставках в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Промышленные компании столицы смогут в 2021 году поучаствовать в международных выставках в Италии, Катаре, Саудовской Аравии, Узбекистане, Азербайджане и Руанде. Коллективные экспозиции будет организовывать Центр поддержки и развития экспорта "Моспром". Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, выставки выбирались на основе анализа экспортных потребностей столичных производителей.

"Так, например, партнеры из Саудовской Аравии и Узбекистана заинтересованы в поставщиках технологий и материалов в сфере строительства. А столичные косметические компании могут найти покупателей на европейских рынках благодаря высокому качеству и выигрышной ценовой политике", – приводит слова Ефимова пресс-служба комитета экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Он добавил, что формат мероприятий будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Ефимов рассказал, что коллективный стенд столичных производителей планируется представить на апрельской строительной конференции Project Qatar 2021 в Катаре и на выставке косметической промышленности Cosmoprof Worldwide Bologna в Италии, которая пройдет в мае.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров, в свою очередь, отметил, что столичные производители из сфер энергетики и строительства смогут поучаствовать в выставке Saudi Build 2021.

Коллективный стенд появится также в Узбекистане на индустриальной выставке "Иннопром", в Руанде московские компании примут участие в Intra African trade fair 2021. Производители продукции АПК смогут присоединиться и к выставке "Пищевая промышленность".

Кроме того, "Моспром" проведет целевые деловые встречи с закупщиками и зарубежными партнерами в формате MatchMaking.

Ранее сообщалось, что эксперты агентства АКРА составили рейтинг, согласно которому столица стала обладательницей самого высокого в стране уровня кредитоспособности. Специалисты отмечают, что в столице фиксируются минимальный уровень долговой нагрузки, высокая диверсификация экономики и устойчивое состояние общественных финансов. Также в городе наблюдается высокий уровень социальной и инженерной инфраструктуры. Уточняется, что финансирование всех социальных проектов и реализация инвестиционной программы города осуществляются на должном уровне, несмотря на экономическую нестабильность, связанную с пандемией коронавируса.

