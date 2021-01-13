Свыше 120 компаний столицы имеют право на налоговые и имущественные льготы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице 124 промышленные компании имеют статус промкомплекса, технопарка, якорного резидента технопарка, а также инвестиционного приоритетного проекта, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, благодаря этому снижение налоговой нагрузки для предприятий составляет 17–25%.

"Сэкономленные средства предприятия направляют на техническое переоснащение, строительно-монтажные работы и улучшение условий труда работников. К примеру, общий объем экономии промкомплексов за четыре года, с 2016 по 2019 год, составил 4,5 миллиарда рублей, а за 2020 год экономия ориентировочно составит порядка двух миллиардов рублей", – приводятся в материале слова Ефимова.

Отмечается, что в столице насчитывается 58 промышленных комплексов. Их общий объем инвестиций составляет 31 миллиард рублей.

Ранее Ефимов рассказал, что за последние пять лет совокупный объем инвестиций промышленных комплексов города превысил 36,2 миллиарда рублей, при этом общая ежегодная экономия всех промкомплексов Москвы составляет около 2,2 миллиарда рублей. По его словам, на таких предприятиях трудятся почти 65 тысяч человек. При этом, как уточняет Ефимов, сэкономленные средства помогают предприятиям развивать свое производство.

