Курс доллара к украинской гривне достиг исторического максимума

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Национальный банк Украины поднял курс доллара к гривне до исторического максимума. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные данные регулятора.

Курс на среду, 18 декабря, установлен на уровне 41,82 гривны за доллар, прошлая неделя завершилась на отметке в 41,66 гривны за доллар.

По данным местных СМИ, к концу года доллар однозначно превысит отметку в 42 гривны, поскольку именно такой курс заложило правительство в госбюджет 2024 года.

Эксперты считают, что власти Украины собираются до конца года получить больше гривны за доллар и евро от международных партнеров, поскольку им предстоит закрыть множество соцплатежей и выплат.

По сведениям ЦБ РФ, реальный эффективный курс рубля в ноябре упал на 1,6%, если сравнивать с октябрем. Речь идет курсе рубля к валютам основных торговых партнеров страны с учетом инфляции.

Недавний резкий скачок доллара выше отметки в 108 рублей связан с новостью о том, что США могут ужесточить санкционные меры в отношении нефтяного экспорта России, считают экономисты. Каких-либо объективных причин подорожания американской валюты нет.