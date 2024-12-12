Экономист Копейкин: скачок доллара вызван новостью о санкциях против нефтяного экспорта РФ

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Недавний резкий скачок доллара выше отметки в 108 рублей связан с новостью о том, что США могут ужесточить санкционные меры в отношении нефтяного экспорта России. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на экономиста Бориса Копейкина.

По мнению эксперта, каких-либо объективных причин подорожания американской валюты нет.

"Скорее всего, это психологический фактор, потому что фундаментально ситуация выглядит очень устойчиво. У нас, по последним оценкам, за первые 10 месяцев этого года экспорт превысил импорт больше чем на 155 миллиардов долларов, почти на 13 миллиардов долларов только за октябрь", – отметил Копейкин.

Ранее стало известно, что российская валюта резко ослабла в ноябре 2024 года из-за введенных американских санкций и действий некоторых фирм. Российские компании из нефинансового сектора начали покупать иностранную валюту для погашения обязательств перед кредитными организациями. В конечном итоге за прошедший месяц рубль просел на 11% к доллару США и на 8,4% – к китайскому юаню.

Актуальный курс доллара с учтенной инфляцией в настоящее время составляет от 100 до 105 рублей, но в конце следующего года коридор может составить от 112 до 115 рублей за доллар США.

