ЦБ объяснил обвал рубля в ноябре

Фото: 123RF/dobrydnev

Российская валюта резко ослабла в ноябре 2024 года из-за введенных американских санкций и действий некоторых фирм, пишет "Газета.ру" со ссылкой на обзор рисков финансовых рынков от Центробанка.

Так, некоторые российские компании из нефинансового сектора начали покупать иностранную валюту для погашения обязательств перед кредитными организациями РФ. В конечном итоге за прошедший месяц рубль просел на 11% к доллару США и на 8,4% к китайскому юаню.

Затронувшие процесс международных расчетов санкции при этом увеличили сроки поступления выручки от продаж товаров в иностранные государства, что также повлияло на волатильность валюты. В частности, за ноябрь 2024 года продажи 29 фирм из списка крупнейших экспортеров РФ упали на 23%, до 8 миллиардов долларов.

Чтобы снизить волатильность, ЦБ до конца года перестал закупать иностранную валюту, но вскоре продолжил ее продажи, что позволило рублю отыграть ослабление уже в начале декабря.

Курс рубля продолжит колебаться, при этом в Сбербанке не увидели пространства для его существенного ослабления. Актуальный курс доллара с учтенной инфляцией в настоящее время составляет от 100 до 105 рублей, но в конце следующего года коридор может составить от 112 до 115 рублей за доллар США.

