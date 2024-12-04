Эксперт Белозорова: ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 23% в декабре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России повысит ключевую ставку до 23% 20 декабря. Об этом в эфире радио КП заявила доцент Финансового университета при правительстве Эльвира Белозорова.

Как она отметила, риторика регулятора, прогнозы экономистов и экспертов показывают, что без дополнительного повышения ставки нельзя обойтись, поскольку инфляционные ожидания высоки.

"В свете того, что курс рубля девальвировался по отношению к курсу доллара за последний месяц, <...> мы увидим, скорее всего, повышение ключевой ставки. Экономисты сейчас гадают – до 23 или до 25%, пойдет ли Центральный банк на радикальное повышение? Мое личное мнение, что, скорее всего, нет", – сказала эксперт.

Собеседница радио добавила, что граждане в течение следующих двух лет столкнутся с высокой инфляцией.

Ранее Банк России допустил возможность повышения ключевой ставки в декабре, однако это решение не предопределено. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, появился "новый проинфляционный фактор, валютный курс", но рост цен остается высоким. В то же время, согласно оперативным данным, происходит замедление кредита.

В свою очередь, первый зампредседателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов предложил стабилизировать курс рубля за счет интервенций, отказавшись от повышения ключевой ставки. В этом случае ЦБ потребуется меньшее охлаждение экономики, а возвращения инфляции к цели удастся добиться быстрее на фоне роста цен при падении рубля.

