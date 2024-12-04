Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 18:05

Экономика
Главная / Новости /

Эксперт Белозорова: ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 23% в декабре

Эксперт допустила повышение ключевой ставки до 23% в декабре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России повысит ключевую ставку до 23% 20 декабря. Об этом в эфире радио КП заявила доцент Финансового университета при правительстве Эльвира Белозорова.

Как она отметила, риторика регулятора, прогнозы экономистов и экспертов показывают, что без дополнительного повышения ставки нельзя обойтись, поскольку инфляционные ожидания высоки.

"В свете того, что курс рубля девальвировался по отношению к курсу доллара за последний месяц, <...> мы увидим, скорее всего, повышение ключевой ставки. Экономисты сейчас гадают – до 23 или до 25%, пойдет ли Центральный банк на радикальное повышение? Мое личное мнение, что, скорее всего, нет", – сказала эксперт.

Собеседница радио добавила, что граждане в течение следующих двух лет столкнутся с высокой инфляцией.

Ранее Банк России допустил возможность повышения ключевой ставки в декабре, однако это решение не предопределено. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, появился "новый проинфляционный фактор, валютный курс", но рост цен остается высоким. В то же время, согласно оперативным данным, происходит замедление кредита.

В свою очередь, первый зампредседателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов предложил стабилизировать курс рубля за счет интервенций, отказавшись от повышения ключевой ставки. В этом случае ЦБ потребуется меньшее охлаждение экономики, а возвращения инфляции к цели удастся добиться быстрее на фоне роста цен при падении рубля.

Владимир Путин заявил, что курс рубля находится под контролем

Читайте также


экономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика