Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 14 рублей

Фото: 123RF/joesayhello

Стоимость юаня на Московской бирже поднялась выше 14 рублей впервые с 5 декабря, следует из данных торгов.

Таким образом, курс рубля продолжает снижаться. Курс юаня расчетами завтра к 15:41 растет на 30 копеек.

По данным Центробанка, российская валюта резко ослабла в ноябре 2024 года из-за введенных американских санкций и действий некоторых фирм. Так, некоторые российские компании из нефинансового сектора начали покупать иностранную валюту для погашения обязательств перед кредитными организациями РФ. В конечном итоге за прошедший месяц рубль просел на 11% к доллару США и на 8,4% к китайскому юаню.

Затронувшие процесс международных расчетов санкции при этом увеличили сроки поступления выручки от продаж товаров в иностранные государства, что также повлияло на волатильность валюты. В частности, за ноябрь 2024 года продажи 29 фирм из списка крупнейших экспортеров РФ упали на 23%, до 8 миллиардов долларов.