ЦБ отметил снижение реального эффективного курса рубля

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Реальный эффективный курс рубля в ноябре упал на 1,6%, если сравнивать с октябрем, пишет ТАСС со ссылкой на показатели Центробанка РФ.

Речь идет курсе рубля к валютам основных торговых партнеров страны с учетом инфляции. В годовом выражении за январь – ноябрь он снизился на 2,2%.

Российская валюта резко ослабла в ноябре 2024 года из-за введенных американских санкций и действий некоторых фирм. Российские компании из нефинансового сектора начали покупать иностранную валюту для погашения обязательств перед кредитными организациями. В конечном итоге за прошедший месяц рубль просел на 11% к доллару США и на 8,4% – к китайскому юаню, следует из данных Банка России.

