Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета столичного фонда ОМС за 2018 год

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Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета столичного городского фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2018 год. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Бюджет фонда по итогам 2018 года исполнен по доходам на 99,8% от бюджетных назначений (258,7 миллиарда рублей), а по расходам – на 99,2% (261,9 миллиарда рублей). Расходы превысили доходы на 3,2 миллиарда рублей.

В начале ноября Сергей Собянин подписал закон о бюджете МГФОМС на 2019 год, а также на плановый период 2020 и 2021 годов.

Доходы бюджета фонда в 2020 году составят 292 миллиарда рублей. На 2020 год – 312 миллиардов рублей. На 2021 год доходы столичного бюджета составят 330 миллиардов рублей. Столько же составят расходы бюджета фонда в ближайшие три года.

В 2019 году на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования планируется направить 261 миллиард рублей. В 2020 году – 280 миллиардов рублей. В 2021 году – 297 миллиардов рублей.

Ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве построят новые ультрасовременные центры экстренной медицинской помощи. Планируется создать пять корпусов экстренной медпомощи на базе уже существующих клиник.

