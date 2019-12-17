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Технологии

13:41

Определен поставщик медизделий для стомированных больных в Москве

город технологии медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания "Гемамед" запустит в Москве производство медицинских изделий для стомированных больных. Именно этот производитель выиграл конкурс на заключение соответствующего офсетного контракта, как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Мы подвели итоги конкурса на право заключения офсетного контракта, в рамках которого в городе будет создано почти 100 процентов импортозамещающего производства медицинских изделий для стомированных больных. Офсет будет подписан с ООО "Гемамед" уже в конце этого года. Объем поставки продукции по контракту составит 8,6 миллиарда рублей", – заявил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Для реализации проекта инвестор планирует вложить 1 миллиард рублей за три года (по офсетному договору допускается контракт до 10 лет). С точки зрения города это решение способствует импортозамещению и увеличивает налогооблагаемую базу. Инвестор, в свою очередь, может быть уверен в реализации собственной продукции и включении в реестр единственных поставщиков по региону.

О запуске конкурса на определение поставщика медизделий для стомированных пациентов объявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, отечественные аналоги зарубежных разработок будут более доступными.

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