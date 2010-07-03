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15:15

На Московском урбанистическом форуме представят направления инвестиционной политики

город экономика транспорт общество

15:15

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы представит важнейшие направления промышленной и инвестиционной политики столицы на Московском урбанистическом форуме. Стенд комплекса представляет департамент инвестиционной и промышленной политики.

Посетители стенда могут ознакомиться с наиболее важными направлениями развития промышленной и инвестиционной политики столицы: механизмами государственно-частного партнерства (ГЧП) – офсетными контрактами, контрактами жизненного цикла, а также мегапроектами Москвы, являющимися драйвером развития ГЧП.

В рамках мероприятия презентован проект создания канатных дорог – нового современного вида транспорта столицы. На примере технополиса "Москва" продемонстрированы различные инфраструктурные решения и особые условия для развития высокотехнологичной промышленности.

"Начиная с 2016 года Москва занимает первое место в рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП. С 2013 года объем контрактов по проектам ГЧП составляет 875 миллиардов рублей. Существуют различные формы ГЧП: контракты жизненного цикла, корпоративное ГЧП, концессии и другие. К примеру, на основе концессионных соглашений в Москве могут быть построены 10 канатных дорог протяженностью около 26 тысяч метров. Предполагаемый пассажиропоток – 86 тысяч человек в сутки. В числе возможных вариантов – канатные дороги от станции метро "Алма-Атинская" до района Капотня, от "Сокольников" до Ботанического сада РАН – эта дорога предназначена для связи крупнейших рекреационных комплексов "ВДНХ" и "Сокольники" и другие. Среди ближайших по срокам реализации – проект канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал", – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В рамках форума показаны проекты, которые не только предоставляют многочисленные возможности для потенциального сотрудничества с инвесторами, но и являются символами промышленного и инвестиционного развития города.

Собянин открыл Московский урбанистический форум

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город экономика транспорт общество

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