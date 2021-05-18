В Минпромторге не видят необходимости в заморозке цен на минудобрения

Фото: Владимир Горовых/ТАСС
Министерство промышленности и торговли РФ не видит необходимости в заморозке или жестком регулировании цен на минеральные удобрения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
"В настоящее время мы не видим оснований для введения заморозки цен или иных мер жесткого регулирования", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что правительство готово действовать в случае взрывного (или необоснованного) роста цен на удобрения.
В Минпромторге подчеркнули, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверок в нескольких регионах страны не выявила фактов необоснованного роста цен на удобрения.
Отмечается, что рост цен не превышает установленных в соглашениях между производителями удобрений и аграриями 5%.
"Да, мы наблюдаем рост цен по сравнению с прошлым годом. Данный рост не превышает условия, которые были согласованы и закреплены соглашением, подписанным между РАПУ (Российской ассоциацией производителей удобрений) и Росагропромсоюзом в 2019 году, и не превышает пятипроцентного ежемесячного роста, а также производителями удобрений применяются скидки от уровня альтернативных рыночных продаж", – сказали в ФАС.
Ранее стало известно, что Минсельхоз подготовил проект постановления правительства о соглашении с производителями и поставщиками минеральных удобрений для снижения цен на продукцию.
В пояснительной записке к проекту уточняется, что данные договоренности помогут стабилизировать цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке на время проведения аграриями весенних полевых работ в 2021 году.
В феврале стало известно, что ФАС проверит обоснованность цен на минеральные удобрения. Отмечалось, что представители ведомства проведут консультации с производителями в данной сфере.
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