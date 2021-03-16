Минсельхоз подготовил проект по снижению цен на удобрения в РФ

Фото: depositphotos/logoboom

Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства о соглашении с производителями и поставщиками минеральных удобрений для снижения цен на продукцию. Об этом сообщается на официальном федеральном портале проектов правовых актов.

Как следует из текста документа, соглашение может действовать до 1 июля. При этом для заключения указанных договоренностей необходимо выполнение ряда условий.

"Первое – предметом соглашений является реализация минеральных удобрений аграриям на территории России, второе – соглашения не должны затрагивать поставку и реализацию других видов товаров", – сообщается в документе.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что данные договоренности помогут стабилизировать цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке на время проведения аграриями весенних полевых работ в 2021 году.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали условия снижения цен на авиабилеты. Отмечалось, что для россиян все еще недоступно большинство популярных туристических направлений.