Обозреватель The National Interest указал на некорректность сравнения ВВП РФ и Италии

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Сравнение ВВП России и Италии, к которому часто прибегают западные политики, некорректно, что доказали санкции против РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на статью обозревателя The National Interest Карлоса Роа.

"Во всем внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем, более укоренившийся или обманчивый, чем избитое сравнение российской экономики с итальянской", – отметил журналист.

По его словам, это сравнение обычно используют, чтобы показать слабость российской экономики. Сам Роа между тем считает, что экономика РФ не смогла бы выдержать санкционное давление, если бы действительно была слабой.

Он также указал на другой нюанс. Дело в том, что ВВП двух стран действительно близок, но только по его номинальному объему. По паритету покупательной способности Россия обгоняет Италию и находится ближе к наиболее развитым странам Европы.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП России в 2023 году на 1,2%. Между тем в 2026 году ВВП увеличится на 2,8%. В ведомстве объясняют это восстановлением потребительского спроса на фоне роста зарплат.

