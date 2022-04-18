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Экономика

09:15

Правительство столицы получило от бизнес-сообщества более 500 антисанкционных инициатив

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный штаб по защите бизнеса получил от предпринимателей свыше 500 предложений по снижению негативного эффекта санкций, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Мы анализируем все инициативы делового сообщества. В штаб по защите бизнеса их поступило более 500, часть уже одобрена", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Она подчеркнула, что часть предложений уже реализовали. Так, в городе скорректировали правила демонтажа летних веранд, упростили перепланировку нежилых помещений, предусмотрели помощь в проведении пилотных тестирований для IT-компаний.

В материале говорится, что штаб рассматривает широкий спектр вопросов. В него можно обратиться с любой проблемой, касающейся бизнеса, либо с инициативой по улучшению делового климата.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что в штабе постоянно ведется работа над совершенствованием условий для ведения бизнеса.

"В период санкционных ограничений они в усиленном режиме консультируют предпринимателей. Обратиться за поддержкой может любой желающий", – отметил Фурсин.

Ранее в Москве заработал сервис по подбору мер поддержки для предпринимателей в условиях западных санкций. В нем предлагается выбрать сферу деятельности, организационную форму, размер бизнеса, направления поддержки.

До этого Сергей Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП.

Гид по мерам поддержки бизнеса в условиях санкций запустили в Москве

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Сюжет: Санкции

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