Правительство столицы получило от бизнес-сообщества более 500 антисанкционных инициатив

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичный штаб по защите бизнеса получил от предпринимателей свыше 500 предложений по снижению негативного эффекта санкций, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
"Мы анализируем все инициативы делового сообщества. В штаб по защите бизнеса их поступило более 500, часть уже одобрена", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Она подчеркнула, что часть предложений уже реализовали. Так, в городе скорректировали правила демонтажа летних веранд, упростили перепланировку нежилых помещений, предусмотрели помощь в проведении пилотных тестирований для IT-компаний.
В материале говорится, что штаб рассматривает широкий спектр вопросов. В него можно обратиться с любой проблемой, касающейся бизнеса, либо с инициативой по улучшению делового климата.
Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что в штабе постоянно ведется работа над совершенствованием условий для ведения бизнеса.
"В период санкционных ограничений они в усиленном режиме консультируют предпринимателей. Обратиться за поддержкой может любой желающий", – отметил Фурсин.
Ранее в Москве заработал сервис по подбору мер поддержки для предпринимателей в условиях западных санкций. В нем предлагается выбрать сферу деятельности, организационную форму, размер бизнеса, направления поддержки.
До этого Сергей Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП.
Гид по мерам поддержки бизнеса в условиях санкций запустили в Москве
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