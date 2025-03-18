Силуанов призвал подключать работников фирм к программе долгосрочных сбережений

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Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал бизнес подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо повышения зарплат. Такую идею он высказал в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Последнее время мы часто принимали решения о повышении зарплат, но это тоже инфляционный инструмент, этот инструмент влияет на размер вашей прибыли", – цитирует его РИА Новости.

В это же время использование ПДС важно не только для работников, но и для всего бизнеса, так как деньги, направленные в систему, в конечном итоге вернуться обратно, уверен Силуанов. Кроме того, участие фирмы в этой программе повысит ее привлекательность среди работников, а также решит кадровый вопрос.

"Когда мы говорим о дефиците кадров – используйте активно новые инструментарии долгосрочной программы сбережений", – сказал министр.

По его словам, если акции и активы компании хорошо торгуются на рынке и дают неплохую доходность, то вложенные в ПДС средства "с лихвой" вернутся обратно в бизнес.

Ранее стало известно, что реальные зарплаты в России в декабре 2024 года выросли на 11,3% в годовом выражении, а в целом за прошлый год – на 9,1%. По данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата до вычета налогов и включая премии в декабре 2024 года превысила 128 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года она увеличилась на 21,9%.

