Сбербанк ограничил валютные переводы для физлиц

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Сбербанк из-за санкций ограничил переводы физических лиц по России и за рубеж в пяти валютах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

"Это значит, что в Сбере нельзя будет сделать перевод в другой банк в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах", – уточняется в сообщении.

По-прежнему граждане могут совершать переводы по России и за рубеж в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах. При этом переводы за рубеж через приложение банка доступны только в евро.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

Ситуация осложнилась после того, как Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

