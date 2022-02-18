Сбербанк повысил ставки по вкладам и ипотеке

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Сбербанк с 18 февраля повысил ставки по некоторым вкладам на 1–1,5 процентного пункта, говорится в сообщении кредитной организации.

"С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка – "СберВкладу" и "СберВкладу Прайм". Теперь максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по "СберВкладу Прайм" составит 9,5%", – говорится в сообщении.

По вкладу "Промо Управляй" повышение ставки составило от 1,05 до 1,25 процентного пункта в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств. По данному вкладу максимальная ставка составляет 6,7%.

Неизменными остались ставки по вкладам "Пополняй", "Сохраняй" и "Управляй".

Кроме того, Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на 1 процентный пункт. Так, с 18 февраля ставка по ипотеке на вторичное жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%.

11 февраля Банк России вновь повысил ключевую ставку на один процентный пункт – до 9,5% годовых. Решение было принято на первом в 2022 году заседании ЦБ. При этом регулятор не исключил, что текущее повышение – не последнее.

По словам главы банка Эльвиры Набиуллиной необходимость повышения ключевой ставки продиктована инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, которые на данный момент достигли максимумов с начала 2016 года. Она добавила, что фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем предполагалось.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что повышение ключевой ставки несет серьезную угрозу для отрасли жилищного строительства. По его словам, в 2021 году размер средней ставки по ипотеке составил 7,5%, что на 0,2 процентного пункта меньше показателя 2020 года.

