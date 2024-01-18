Госбанки Турции не получали указаний о запрете сотрудничества с российскими – СМИ

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Государственные банки Турции не получали каких-либо указаний от правительственных структур о запрете сотрудничества с российскими организациями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в одном из турецких госбанков.

Собеседник агентства также опроверг информацию, распространявшуюся в ряде СМИ, о якобы отказе банков Турции работать с партнерами из РФ из-за санкционного давления США.

По его словам, Москва и Анкара имеют множество совместных проектов, в которых платежи проводятся через банки, и остановить данный процесс априори невозможно.

Ранее СМИ сообщали о том, что турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими из-за опасений перед санкциями. Структуры-экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях, а некоторые банки стали отправлять полученные средства назад, объясняя это тем, что сделки касаются "запрещенных товаров".

Через некоторое время экспортерам в Турции пообещали нормализовать ситуацию с платежами из России в ближайшие дни. По словам руководителя одной из турецких фирм, на встрече с главой Ассамблеи экспортеров Турции Мустафой Гюльтепе стало известно, что решить полностью вопрос с почти прекратившимися платежами планируется после января.