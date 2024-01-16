Центробанк РФ сообщил о планах ряда стран начать прием карт "Мир"

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Ряд иностранных государств захотели организовать прием карт "Мир" для граждан РФ. Об этом на Дне финансиста в рамках международной выставки "Россия" рассказала первый зампред российского Центробанка Ольга Скоробогатова.

"Многие страны, где развит туризм, хотят организовать прием карт "Мир" для наших граждан", – цитирует ее ТАСС.

В декабре прошлого года платежная система "Мир" запустила прием своих карт в POS-терминалах на Кубе. В пресс-службе НСПК уточнили, что в первую очередь сеть приема открывается в наиболее популярных туристических местах, в частности на Варадеро и в Гаване.

До этого стало известно, что ряд банков Лаоса начали принимать платежи с карты российской платежной системы "Мир". Как отметил посол РФ в стране Владимир Калинин, в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме.

Во Вьетнаме начали принимать карты платежной системы "Мир"