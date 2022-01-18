Цена нефти Brent впервые с 2014 года превысила 87 долларов за баррель

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 87 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 06:41 по московскому времени стоимость мартовских фьючерсов демонстрировала рост на 0,84%, нефть марки WTI повысилась в цене на 1,3% – до 84,38 доллара за баррель.

На прошлой неделе цена нефти марки Brent впервые с ноября прошлого года преодолела отметку в 84 доллара за баррель.

Ранее вице-президент "Лукойла" Леонид Федун выразил мнение, что в 2022 году рынок нефти будет защищен от высокой волатильности благодаря сделке стран ОПЕК+.

При этом, по его словам, возможны кратковременные скачки. Эксперт также подчеркнул, что мир стоит перед угрозой нехватки запасов нефти.

