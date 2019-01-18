Аресты активов не влияют на деятельность "Газпрома" – эксперт

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление главы "Нафтогаза" об аресте зарубежных активов "Газпрома".

"Нафтогаз" подает иск – суд удовлетворяет, накладывает арест на акции в каких-то компаниях. "Газпром" тут же подает апелляцию, и этот арест снимается, потому что "Газпром" не признал решение Стокгольмского арбитража по двум делам", – заявил Юшков в интервью RT. Эксперт напомнил, что активы нельзя арестовать, пока не будет удовлетворена апелляция российской компании. Кроме того, "Газпром" остается собственником акций, несмотря на их арест. "Единственное, продать их не может, но он и не собирался. Все эти аресты особо не влияют на деятельность "Газпрома", – заявил аналитик.

Юшков предположил, что спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" может закончиться мировым соглашением и подписанием нового контракта на транзит российского газа через Украину. Решение этого вопроса возможно только после президентских выборов на Украине, которые пройдут 31 марта 2019 года, уверен он.

17 января глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания добилась ареста зарубежных активов "Газпрома" в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании на сумму, превышающую присужденные Стокгольмским арбитражем 2,56 миллиарда долларов. Спустя несколько часов "Газпром" заявил, что швейцарский суд отменил арест акций "Газпрома" в компаниях Nord Stream и Nord Stream 2.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогаза" об условиях контракта на поставку и транзит газа и обязал "Газпром" выплатить 2,56 миллиарда долларов. Российская компания обжаловала это решение.