"Нафтогаз" заявил об аресте активов "Газпрома" в трех странах

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В руководстве компании "Нафтогаз" заявили, что добились ареста зарубежных активов "Газпрома" на сумму, превышающую присужденные Стокгольмским арбитражем 2,56 миллиарда долларов. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев, передает РИА Новости.

По его словам, арест коснулся активов в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. Там в ближайшей перспективе планируют провести слушания по принудительной продаже активов. Чиновник считает, что взыскать средства с российской компании также можно за счет списания избыточных средств, которые переводились за транзит. Коболев при этом уверен, что Украина сможет получить деньги в течение года.

Ранее в "Нафтогазе" назвали условие отзыва иска к "Газпрому". Необходимо, чтобы Москва гарантировала Киеву "компенсации" в новом долгосрочном транзитном контракте. По словам главы "Нафтогаза", главная цель иска − возмещение убытков, которые возникают из-за снижения стоимости газотранспортной системы Украины, пока "Газпром" строит обходные потоки. Коболев обвинил российский концерн в "невыполнении обязательств" контракта на транзит газа, который действует до конца 2019 года.

В феврале 2018 года стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Российскую компанию обязали выплатить 2,56 миллиарда долларов. В марте "Газпром" обжаловал их, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Позднее Украина заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.