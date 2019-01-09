В "Нафтогазе" назвали условие отзыва иска к "Газпрому"

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Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал в интервью "Пятому каналу", при каких условиях компания отзовет второй иск против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража.

Как подчеркнул Коболев, для отзыва иска необходимо, чтобы Москва гарантировала Киеву "компенсации" в новом долгосрочном транзитном контракте. По словам главы "Нафтогаза", главная цель иска − возмещение убытков, которые возникают из-за снижения стоимости газотранспортной системы Украины, пока "Газпром" строит обходные потоки. Коболев обвинил российский концерн в "невыполнении обязательств" контракта на транзит газа, который действует до конца 2019 года.

"Если вы строите и не хотите транспортировать, то компенсируйте", − заявил глава "Нафтогаза". "Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться", − пояснил он.

Споры "Нафтогаза" и "Газпрома" продолжаются не один год. Ранее украинская сторона потребовала в Стокгольме пересмотреть тариф на транзит начиная с 2010 года. Трибунал эти претензии не удовлетворил. Однако по другому спору "Нафтогаз"отсудил у "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов. Российский концерн, в свою очередь, обжаловал это решение.

Кроме того, в июле 2018 года украинская компания подала еще один иск к "Газпрому", требуя пересмотра тарифа с марта 2013 года. По этому иску "Нафтогаз" намерен получить с российского концерна 11,58 миллиарда долларов без учета процентов.