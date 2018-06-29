Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Арбитраж Стокгольма начал формировать трибунал для рассмотрения исков "Газпрома" на расторжение контрактов с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа, сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

"Решение Стокгольмского арбитража по двум контрактам – на поставку и на транзит, было асимметричным и серьезным образом нарушило баланс интересов сторон", – цитирует его ТАСС. По словам Миллера, "Газпром" решил расторгнуть договоры, чтобы не усугублять дисбаланс, учитывая возможные штрафы за 2018–2019 годы, если решение арбитража останется неизменным.

Он добавил, что могут пройти еще несколько трехсторонних консультаций по этому вопросу между профильными министерствами России и Украины и Еврокомиссией.

Минувшей зимой Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов по спору о поставках и транзите газа.

Процедура исполнения решения приостановлена, поскольку "Газпром" обжаловал решение. Суд в Швеции оставил в силе решение о приостановке исполнения вердикта Стокгольмского арбитража. Теперь украинская компания не сможет начать процедуру принудительного изъятия средств.

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