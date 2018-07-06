"Нафтогаз" подал иск к "Газпрому" на 12 миллиардов долларов

Фото: ТАСС/Невар Виталий
"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" пересмотра тарифов на транзит газа, украинская компания подала новый иск против российского поставщика в Стокгольмский арбитраж.
Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", предприятие требует пересмотра тарифа с марта 2013 года. По предварительным оценкам, компания намерена отсудить 11,58 миллиарда долларов без учета процентов.
Сумму могут уменьшить, если "Газпром" забронирует транзитные мощности после 2019 года, отметил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Контракт между предприятиями допускает пересмотр тарифов. Он возможен при изменении ситуации на рынке газа и несоответствии стоимости транзита европейскому уровню, сообщает РИА Новости.
Один раз украинская сторона уже требовала пересмотра в Стокгольме тарифа на транзит, начиная с 2010 года. Трибунал эти претензии не удовлетворил. При этом по другому спору "Нафтогаз" уже отсудил у "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов. Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты украинской компанией. Исполнение вердикта приостановлено до рассмотрения апелляции.
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