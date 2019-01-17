Суд отменил арест акций "Газпрома" в операторах "Северных потоков"

Решение об отмене ареста акций "Газпрома" в компаниях Nord Stream и Nord Stream 2, которые являются операторами "Северного потока" и "Северного потока-2", принял швейцарский суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".
Представители компании уточнили, что "Газпром" и дальше будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством"
Акции компании были арестованы в рамках действий "Нафтогаза" по взысканию 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома" по решению стокгольмского арбитража. Постановление наложило обеспечительные меры лишь на права требования "Газпрома" к Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG", но не затронула акции "Газпрома" в компаниях.
Ранее в "Нафтогазе" заявили, что для отзыва иска необходимо, чтобы Москва гарантировала Киеву "компенсации" в новом долгосрочном транзитном контракте.
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