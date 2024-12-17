Стоимость биткоина превысила 108 тыс долларов впервые в истории

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Стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила 108 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов Binance.

По состоянию на 17:57 по московскому времени криптовалюта поднялась в цене на 2,43% и составила 108 069,22 доллара. Показатель впервые находился выше отметки в 108 тысяч долларов.

Согласно информации портала CoinMarketCap, стоимость биткоина увеличивалась до 108 069,69 доллара.

Ранее Владимир Путин заявил, что биткоин и иные цифровые валюты будут развиваться и их никто не сможет запретить. По словам президента, эти инструменты будут развиваться вне зависимости от судьбы доллара, поскольку все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность.

Курс криптовалюты начал стремительно расти после прошедших в США выборов президента. Эксперты связали увеличение стоимости биткоина с победой республиканца Дональда Трампа.

