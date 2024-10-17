Еще 14–15 банков подключат к пилотному проекту цифрового рубля

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К пилотному проекту цифрового рубля подключат еще 14–15 банков, сообщила первый зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова.

"Если говорить об их доле на рынке, как раз дадут возможность покрыть сервисами цифрового рубля где-то порядка 80% всех клиентов, которые у нас вообще пользуются финансовыми услугами", – цитирует ее ТАСС.

При этом оплата услуг и товаров при помощи цифрового рубля будет тестироваться по запросу банков на базе универсального QR-кода, уточнила Скоробогатова. Представитель регулятора уверена, что это позволит избежать лишних издержек на стороне как финансовых организаций, так и торгово-сервисных предприятий.

Масштабное внедрение цифрового рубля может начаться в середине следующего года, уже после успешного тестирования, указывала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Однако дискуссия ЦБ и банковского сообщества о едином платежном QR-коде продолжается. Глава регулятора, в свою очередь, считает использование платежного кода в едином формате правильным решением.

