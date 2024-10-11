"Ведомости": объем переведенных средств из России за границу снизился на 14% в 2024 году

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Объем переведенных денежных средств из России за границу снизился на 14% с начала 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Он составил 527,2 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости", ссылаясь на данные Центробанка.

Согласно статистике регулятора, за первые восемь месяцев 2022 года россияне перевели в зарубежные банки в общей сложности 1,02 триллиона рублей, а за тот же период 2023-го – 613,1 миллиарда. Таким образом, объем транзакций за два года сократился примерно на 493 миллиарда, а за 12 месяцев – на 407 миллиардов.

При этом объемы остатков иностранной валюты на депозитах россиян в зарубежных банках стабильно растут последние три года, уточнили в ЦБ. Исходя из данных на 1 сентября 2022-го, граждане РФ хранили в зарубежных финансовых организациях суммарно 2,76 триллиона рублей, через год сумма составила 6,76 триллиона, а в 2024-м – 7,2 триллиона рублей.

Ранее Владимир Путин разрешил ВТБ и лицам под его контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным странам акциями банка и лиц под его контролем.

Между тем Центробанк РФ продлил ограничения на денежные переводы нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такое решение принято для поддержания финансовой стабильности РФ.