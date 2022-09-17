"Норникель" запустит эксперимент по цифровой ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
"Норникель" собирается запустить эксперимент по цифровой ипотеке. Работники организации смогут накапливать "квадраты", которые можно будет монетизировать или обменять на жилье, сообщил глава компании Владимир Потанин в эфире телеканала РБК.
Он уточнил, что по данной программе работающий в компании получит возможность приобретать не квартиру с конкретным адресом, а метры, которые он сможет копить, как мили.
"Это как сертификат получается. И в той экосистеме, в которой ты этот метр получаешь, ты его можешь монетизировать. То есть, например, там, где традиционно "Норильский никель" осуществляет программу переселения, то там можно будет меняться этими цифровыми квадратными метрами", – пояснил Потанин.
На сегодняшний день, как уточнил глава "Норникеля", по закону, нельзя выпускать свой цифровой метр. Однако компания смогла договориться с министерством строительства для осуществления подобного проекта.
"И в случае если это успешно работает в Норильске, тогда можно ставить вопрос о тиражировании этого по всей стране", – указал Потанин.
Ранее сообщалось, что Сбербанк с 19 сентября снизит первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье с 15 до 10%. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев отмечал, что подобная мера позволит некоторым россиянам быстрее решить жилищный вопрос.
Кроме того, до этого сообщалось, что кабмин РФ выделит дополнительные средства на поддержку ипотеки. При этом большая часть денег пойдет на финансирование льготной программы. По расчетам правительства, такая помощь позволит людям покупать новые квартиры и поддержит строительную индустрию.
Кабмин РФ выделит дополнительные средства на поддержку ипотеки
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