Курс доллара в ходе торгов упал ниже 94 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара упал ниже 94 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 07:26 американская валюта снизилась на 72 копейки – до 93,95 рубля, китайская – на 11 копеек, до 12,79 рубля, европейская – на 89 копеек, до 102,31 рубля.

На открытии торгов в четверг, 17 августа, рубль упал к основным торгуемым валютам. На тот момент доллар подорожал до 95,22 рубля, юань – до 12,96 рубля, евро – до 103,34 рубля. На 07:05 по московскому времени американская валюта увеличилась на 56 копеек, китайская – на 6 копеек, европейская – на 14 копеек.

Накануне курс евро опустился ниже 104 рублей. Такой показатель был зафиксирован впервые с 4 августа этого года.

Стоимость доллара утром 16 августа упала до 96,47 рубля, юаня – до 13,16 рубля. Уточнялось, что в 07:07 по московскому времени американская валюта снизилась на 62 копейки, китайская – на 9 копеек.

На фоне ослабления рубля Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых. Регулятор не исключил дальнейшего повышения показателя в случае выявления рисков отклонения инфляции от целевых 4% в 2024 году.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%