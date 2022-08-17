Курс евро опустился до 61 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал до 61 рубля впервые с 10 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 14:32 по московскому времени европейская валюта снизилась на 98 копеек, до 61,14 рубля, курс доллара упал на 50 копеек, достигнув отметки в 60,40 рубля.

Ранее стало известно, что физические лица в июле купили валюту на рекордные 237,1 миллиарда рублей на Московской бирже. Сумма покупок с июня по июль выросла с 176,1 до 237,1 миллиарда рублей. Отмечалось, что объем стал рекордным для категории физлиц.

В Банке России клиентам порекомендовали детальнее ознакомиться с рисками задержек переводов и хранения иностранной валюты на счетах в организациях недружественных стран перед ее приобретением.

До этого старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос заявил о возможности резкого изменения курса рубля на фоне мнимого затишья в финансовой сфере. По его словам, на данный момент национальная валюта РФ временно стабилизировалась в рамках среднесрочного диапазона 50–65 рублей.

