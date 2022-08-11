Эксперт объяснил, почему россияне скупили валюту

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Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов рассказал, зачем россияне скупили валюту. Об этом пишет "Газета.ру".

"Для тех физических лиц, у кого есть возможность выводить валюту за рубеж, у кого есть счета за границей, покупка долларов и евро – самая простая инвестиционная идея. Люди пользуются возможностью закупиться дешевой валютой, пока курсы не отыграли обратно", – объяснил он.

Емельянов отметил, что покупка валюты на бирже стала сейчас очень выгодным решением. Он обратил внимание на то, что разница между курсом наличного обмена и курсом покупки через брокера в прошлом месяце превышала 20%.

Ранее стало известно, что физические лица в июле купили валюту на рекордные 237,1 миллиарда рублей на Московской бирже. Сумма покупок с июня по июль выросла с 176,1 до 237,1 миллиарда рублей. Отмечалось, что объем стал рекордным для категории физлиц.

В Банке России клиентам порекомендовали детальнее ознакомиться с рисками задержек переводов и хранения иностранной валюты на счетах в организациях недружественных стран перед ее приобретением.

До этого старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос заявил о возможности резкого изменения курса рубля на фоне мнимого затишья в финансовой сфере. По его словам, на данный момент национальная валюта РФ временно стабилизировалась в рамках среднесрочного диапазона 50–65 рублей.