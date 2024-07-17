Держатели карты UnionPay РСХБ могут испытывать трудности с расчетами за границей

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Владельцы карт UnionPay Россельхозбанка (РСХБ) с 19 июля могут столкнуться с трудностями при расчетах за границей, сообщает ТАСС со ссылкой на службу поддержки банка.

Клиентам, которые уже находятся за пределами России, рекомендуют снять наличные с карт UnionPay. В банке пообещали информировать всех клиентов об изменениях.

В ноябре прошлого года американский Минфин ввел санкции против 37 физических и почти 200 юридических лиц РФ. В списке оказались Абсолют Банк, ХКФ Банк, Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов и банк "Русский стандарт".

После этого сообщалось, что карты UnionPay банка "Русский стандарт" перестанут работать.

Позже Почта Банк порекомендовал находящимся за рубежом клиентам снять наличные средства с карт платежной системы UnionPay.

В декабре прошлого года карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в Австрии.