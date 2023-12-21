21 декабря, 21:35Экономика
Карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в Австрии
Фото: 123RF/anborvl
Держатели карт Газпромбанка китайской платежной системы UnionPay не могут совершать операции с ними в Австрии, сообщает ТАСС.
Национальный банк республики, отвечающий за координацию санкционных мер в финансовом секторе страны, не стал комментировать ситуацию.
Отмечается, что Газпромбанк не входит в перечень российских финансовых структур, против которых Евросоюз ввел санкции. До сих пор картами Газпромбанка, работающими с UnionPay, можно было расплачиваться на территории Австрии, а также снимать наличные средства в банкоматах.
Данные карты перестали работать в банкоматах всех основных банков страны.
Ранее в СМИ писали, что с 17 ноября карты Газпромбанка и других российских банков, работающих с китайской платежной системой UnionPay, были заблокированы на Кипре.
В кипрском Минфине уточнили, что власти не давали финансовым институтам распоряжений о блокировке карт Газпромбанка. Позже в кредитной организации сообщили, что карты UnionPay продолжают работать на Кипре без ограничений, все финансовые операции по ним доступны клиентам в полном объеме.
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