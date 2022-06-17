Центробанк может снизить ключевую ставку до 7% к концу года – Греф

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Центробанк РФ может снизить ключевую ставку до 7% к концу года. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Петербургского международного экономического форума.
По его словам, существуют причины, из которых можно сделать вывод, что ставка ЦБ будет снижаться и дальше. В частности, среди таких фактов – и дефляция, которая продолжается уже около месяца.
"Я думаю, что Центральный банк будет двигаться дальше в части снижения ставки. <...> Всегда очень приятно двигаться вниз, но Центральный банк, думаю, имеет в виду, что еще менее приятно – возвращаться обратно и повышать ставку. Поэтому они пытаются найти баланс между возможностями снижения, но не возврату обратно. Наш прогноз – что до конца этого года ставка может достичь 7%", – отметил Греф.
Он пояснил, что Центробанк снижает ставку аккуратно и это вполне обоснованно. По словам Грефа, как только будет установлен баланс на рынке экспорта и импорта, рубль начнет ослабляться, а инфляция вернется.
10 июня ЦБ РФ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень. Ее снизили до 9,5% годовых. Регулятор признал, что внешние условия для российской экономики остаются трудными, однако проинфляционные риски снижаются, хотя они до сих пор существенные.
28 февраля ключевая ставка ЦБ была повышена до 20% годовых. В ЦБ заявили, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.
Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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