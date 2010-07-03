Жители Донбасса с паспортами РФ не смогут получать российскую пенсию без прописки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Донбасса, которые получат паспорта РФ, не могут претендовать на российскую пенсию без прописки на территории России. Такое заявление сделали лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник на конференции по сотрудничеству, которая проходит в Домодедове.

"Для получения российской пенсии нужно иметь прописку на территории РФ", − цитирует Пушилина ТАСС. Лидер ЛНР Пасечник подтвердил его слова, добавив, что пенсию можно будет получать либо на территории России, либо на территории ДНР или ЛНР − это зависит от места регистрации человека.

Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин также пояснил, что для назначения пенсий жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами, им нужно будет сперва зарегистрироваться на территории России. При этом Топилин заверил, что выплата пенсий новым гражданам не станет проблемой для российского бюджета.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос носит исключительно гуманитарный характер, и Россия не намерена создавать проблемы властям Украины. Расходы на выдачу паспортов Путин оценил в 100 миллиардов рублей в течение нескольких лет.

Правительство Украины заявило, что не признает законными российские паспорта, выданные в Донецкой и Луганской областях. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжит выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, невзирая на позицию украинских властей.